Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

"Мы провели радиоуглеродную датировку четырех табличек ронго-ронго, сохранившихся в Риме, Италия. На одном образце установлена уникальная и достоверная дата середины XV века, в то время как остальные относятся к XIX веку нашей эры. Наши результаты показывают, что использование письменности могло быть отнесено к периоду, предшествовавшему появлению внешнего воздействия", — говорится в статье.

Отмечается, что ранее попытки датировать таблички показали, что по крайней мере две из них были сделаны из деревьев, которые росли на острове Пасхи в XIX веке.

В настоящее время известно примерно о 30 таких табличках.

При этом датированная XV веком табличка сделана из древесины дерева, росшего не на острове Пасхи, а в Южной Африке, говорится в статье. Исследователи предполагают, что древесину для таблички выбросило на берег на острове Пасхи (вероятно, из-за кораблекрушения), где местные жители использовали ее для вырезания посланий.

Письменность ронго-ронго представляет собой крошечные картинки (пиктограммы) размером в 1 см, символы представляют собой разные объекты: части человеческого тела, животных, инструменты, дома, лодки и т.п. К моменту находки табличек ронго-ронго в 1864 году французским миссионером Эженом Эйро аборигены уже не могли их прочитать.