"К поздней осени 2025 года наконец это здание завершит ремонт и реставрацию, и наше фондохранилище вернется на свои законные места", — сказала она.

Речь идет о восстановлении всех пяти этажей здания, на втором этаже сохранится мемориальная квартира Шаляпина, остальные площади будут заняты административными помещениями, фондохранилищами, выставочными, концертными, конференц-залами.

При этом возвращение экспонатов квартиры в дом-музей предполагается в феврале 2026 года, открытие для публики — весной того же года.

"Планируем в День города, 27 мая 2026 года, открыть музей", — сказала Метелица.

Сейчас квартира "гостит" в Национальном музее музыки в Москве. К маю 2024 года ее вернут в Петербург, где, в Инженерном доме Петропавловской крепости, с мая 2024-го по февраль 2026 года будет работать выставка "Шаляпин. Воспоминания о доме".

Метелица указала, что реставрация здания на Графтио представляет особую сложность ввиду ненадежности конструкции и почв.

"Это не Шереметевский дворец и уж тем более не здания, построенные Карлом Росси, которые настолько надежны, что им века не преграда. Это обыкновенный доходный дом на Петроградской стороне, его строили, чтобы сдавать жильцам. Жильцы, правда, были знаменитые, но никто, когда строил, не думал, что его будут сохранять, в нем появятся какие-то музеи. Он построен на очень зыбкой почве. Вообще на Петроградской стороне почва не очень хорошая. (...) Строительство вокруг этого здания уже в 1990-е, 2000-е годы тоже его деформировало, поранило, пошли трещины по фасаду. То есть это очень сложный адрес", — сказала Метелица.

Реставрация дома-музея Шаляпина в Петербурге началась в 2021 году.

Трехэтажный особняк на Пермской улице (ныне улица Графтио) Петроградской стороны был возведен в 1901 году по проекту архитектора Рябова.

Шаляпин поселился на втором этаже осенью 1914 года. На третьем этаже жили путешественник Григорий Грум-Гржимайло и эпидемиолог Даниил Заболотный.

Позднее Шаляпин выкупил весь дом, где прожил до отъезда за границу в 1922 году.

В 1930-е годы у особняка появилась двухэтажная надстройка, что уничтожило завершающую балюстраду.