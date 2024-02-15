Как уточняется в сообщении, среди награжденных — проекты по воссозданию уникальных исторических объектов, новые цифровые сервисы, образовательные проекты, продвижение событийных мероприятий, создание туристических продуктов, в том числе с учетом безбарьерной среды.

«Ежегодно лауреатами премии становятся авторы наиболее уникальных и перспективных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма, созданию объектов туристской индустрии, а также инновационных, социальных, научно-исследовательских и других инициатив. Победители получают денежный приз – 1 млн рублей. В 2023 году на рассмотрение совета премии было представлено более сотни проектов», — отмечают в правительстве.

Среди победителей 2024 года — проект «Лыжи мечты – горы равных возможностей» для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет.

Премию также получил семейный музей-этнопарк «Деревня Тыгыдым» – объект, где созданы копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по традиционным ремеслам.

Награждены проект Российского государственного университета туризма и сервиса «Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», региональный конкурс профессионального мастерства сотрудников гостиничных предприятий «Иркутское гостеприимство», исследовательская работа «Разработка научно-методических основ и стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Туроператор «Алеан» награжден за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта.

Награждены также приложение «Grandrus Offer Market» – онлайн-конструктор туристических пакетов (экскурсии, трансферы, питание и т.д.) и многофункциональная информационная платформа «MICE-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма».

Награду получили издательский проект «Полиглот», в рамках которого выпущено более 40 путеводителей по России, и проект «Алгоритм формирования базовых региональных туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма».

Как уточняют в пресс-службе, сейчас идет прием заявок на получение премии правительства в сфере туризма 2024 года. Их необходимо предоставить в Межведомственный совет по присуждению премий при Кабмине.

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциациями, союзами и другими организациями. Номинируемые проекты должны быть реализованы не менее чем за год до начала приема заявок. Работы принимаются до 1 марта 2024 года.