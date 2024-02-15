«Эксперты не отмечают пока позитивной динамики по Бахрейну по нескольким причинам. Во-первых, это ограниченность перевозки — напрямую летает только национальный перевозчик Gulf Air. Во-вторых, ценовая политика на билеты не выдерживает конкуренции с ОАЭ. Cредняя стоимость билета составляет примерно $550, несмотря на снижение тарифа на 20% в прошлом году», — говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, осложняет рост турпотока и отсутствие продвижения на российском рынке: свою рекламную деятельность страна свернула около года назад. Кроме того, средний уровень цен на отели, рестораны и шоппинг в Бахрейне на 10-15% выше, чем в ОАЭ.

У «Интуриста» среди арабских стран Бахрейн находится на четвертом месте по объему продаж, уступая ОАЭ, Катару и Оману. В пресс-службе туроператора сообщили, что отельная база острова не столь обширна, чтобы ставить чартерную перевозку.

«В этом году Бахрейн продается менее активно, чем Катар. Прошедший год тоже был менее успешным, чем постковидный 2022-й: сказывается возросшая конкуренция со стороны ОАЭ и открытие прямых рейсов на других ближневосточных направлениях, включая Оман», — пояснили в компании.

В «Интуристе» добавили, что ежедневные рейсы Gulf Air в прошлом году использовались, прежде всего, как стыковочные.

В компании FUN&SUN Бахрейн также входит в топ-5 арабских направлений и продается стабильно, но без роста объемов.

«Ажиотажным спрос не назовешь, все-таки лидером в регионе остаются ОАЭ – с большим выбором объектов размещения и более привлекательными спецпредложениями от отелей. В целом глубина продаж туров в Бахрейн составляет 3 месяца, а в 2023 году бронировали за 1,8 месяцев. Средний чек поездки – порядка $1,8 тыс. на человека, включая перелет», — рассказали в компании.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2023 году в Бахрейн выехали со всеми целями 30,2 тыс. российских граждан. В 2022 году выездной поток в страну составил 31 тыс. Виза при посещении Бахрейна с целью туризма на срок менее двух недель ставится в аэропорту по прибытии.