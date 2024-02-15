«Лидерами по восстановлению турпотока остаются страны Южной Европы, поскольку в них вплоть до межсезонья сохраняется теплая благоприятная погода. Наибольший прирост числа туристических поездок в 2023 году наблюдался в Сербии (плюс 15%), Португалии (плюс 11%), Черногории (плюс 10%), Турции (плюс 9%) и на Мальте (плюс 8%). Эти направления стали популярными благодаря доступным ценам и наличию отелей с системой «все включено», — говорится в сообщении комиссии.

По данным ETC, в Исландии турпоток вырос на 12% в 2023 году, а в Нидерландах – на 2%. При этом количество ночей в этой стране выросло на 16%.

В свою очередь, темпы восстановления турпотока у восточноевропейских направлений, граничащих с Россией, были медленнее. Отставание зафиксировано в Литве (минус 32%), Латвии (минус 29%), Эстонии (минус 27%) и Финляндии (минус 24%).

Как отметили в комиссии, европейский туризм оказался устойчив к ускорению инфляции. В четвертом квартале 2023 года инфляция составила 23% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Больше всего это отразилось на росте цен на перелеты (плюс 49%), турпутевки (плюс 47%) и отели (плюс 35%).

Более высокие цены создали нагрузку на финансы туристов, но не оттолкнули от путешествий.

По данным ETC, темпы восстановления турпотока из стран Азии и Северной Америки медленнее, чем внутриевропейских путешествий.

В 2019 году доля китайских туристов в Европе составляла 13% от всех прибытий из дальних стран. Сейчас въездной туризм из Китая восстанавливается медленно, но стабильно. По итогам прошлого года турпоток был на 63% ниже, чем до пандемии. При этом средние показатели других дальнемагистральных направлений – 22%.

Как объясняют в комиссии, в прошлом году китайские туристы по-прежнему активнее путешествовали по своей стране.

«Европейские направления могут ожидать дальнейшего восстановления этого рынка в 2024 году. Ожидается, что в этом году турпоток из Китая будет на 39% ниже, чем в допандемийном 2019 году», — сообщили в ETC.

Напротив, путешествия из США и Канады в Европу восстанавливаются быстрее.

По данным комиссии, две трети европейских направлений сообщили о росте числа прибытий и/или ночевок из США. Более половины стран Европы отметили рост прибытий туристов из Канады.