"В результате непогоды и сильного волнения на морском побережье Балтийской косы в районе форта "Западный" произошел размыв пляжей. Также установлено, что по сравнению декабрьским штормом прошлого года новых значительных повреждений не выявлено. Прорыва авандюны не допущено. Произошло только обрушение четырех фронтальных мешков "гео-бэг"(контейнер из полипропиленовой ткани с песком — ИФ), которые до февральского шторма были смещены и частично нависали над пляжем. Остальные мешки остались на своих местах", — говорится в сообщении.

Конструкция искусственной авандюны находится в работоспособном состоянии и выполняет функцию защиты части поселка Коса от затопления. Зафиксированы частичные разрушения фронтальных элементов конструкции на длине 30 метров и смещения на длине 36 метров из 424 метров всей авандюны.

Для повышения устойчивости искусственной авандюны к повреждениям фронтальная часть конструкции в этом году будет укреплена крупногабаритным камнем, который полностью исключит разрыв мешков "гео-бэг" в будущем, отмечает учреждение.

В то же время на торцевой стороне южной части авандюны имеются локальные повреждения контейнеров "гео-бэг". Но они не являются следствием шторма, а появились в результате несанкционированного съезда автотранспорта с авандюны на пляж. Такие незаконные действия водителей внедорожников в береговой зоне приводят к негативным последствиям и ухудшению состояния объекта, отмечается в сообщении.

Однако на оконечности Балтийской косы выявлен и позитивный факт природного явления, которое происходит уже на протяжении длительного времени. На момент технического осмотра морского побережья, перед авандюной южнее форта было зафиксировано естественное восстановление песчаного пляжа, заключает "Балтберегозащита"

Как сообщалось, осенние и зимние штормы на Балтике постоянно наносят побережью Калининградской области различные разрушения.

Длина побережья Балтийского моря в пределах Калининградской области составляет 145 км, из которых 73,3 км подвержены постоянному воздействию стихии. На сегодняшний день под защитой специальных гидротехнических сооружений — стен, опоясок, променадов, искусственных авандюн — находятся лишь более 12 км берега. Однако и они порой не выдерживают натиска Балтики и разрушаются во время сильных штормов.