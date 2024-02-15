"25 февраля в Долгопрудном, в акватории Котовского залива, состоится фестиваль зимнего плавания Московской области", — сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Желающие смогут посоревноваться как в одной, так и в нескольких дисциплинах: 25 м и 50 м вольным стилем, эстафете 4х25 м.

Согласно положению о проведении мероприятия, к участию допускаются спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные организации, а также спортсмены, заявляющиеся индивидуально, в возрасте 12 лет и старше.

В министерстве физической культуры и спорта Московской области "Интерфаксу" уточнили, что в фестивале примут участие 100 спортсменов.