"Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. При наличии оснований будут приняты меры", — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время набора высоты экипаж самолета обнаружил посторонние шумы в кабине. В связи с этим было принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Новосибирск).

Ранее сообщалось, что Boeing-737 авиакомпании "Алроса" вылетел в 06:36 (по местному времени — ИФ) из аэропорта Толмачево, а затем по технической причине вернулся. На борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа.