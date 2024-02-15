"Воздушное судно, выполнявшее рейс №6018 Москва ("Внуково") — Санкт-Петербург, произвело посадку в 11.26 мск на запасном аэродроме "Шереметьево", — сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. Посадка произведена по технической причине — срабатывание датчика штатной работы одного из двигателей, пояснил он.

По данным портала Flightradar24, рейс выполнял самолет типа Superjet 100.

В связи с внеплановой посадкой лайнера Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, на борту находились 85 пассажиров, они "благополучно высажены и ожидают резервный борт".

Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, подтвердил представитель "России", примерное время вылета — после 12.20 мск.