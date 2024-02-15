Airbus заявила, что рассчитывает поставить клиентам 800 коммерческих самолетов в 2024 году. Целью на 2023 год было 720 самолетов, и компания перевыполнила ее, отправив клиентам 735 лайнеров.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидают, что Airbus поставит 813 самолетов в этом году.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в четвертом квартале сократилась до 1,46 млрд евро, или 1,85 евро на акцию, по сравнению с 1,68 млрд евро, или 2,13 евро на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBIT — ключевой показатель деятельности компании — увеличилась на 3%, до 2,21 млрд евро.

Квартальная выручка Airbus составила 22,89 млрд евро по сравнению с 20,64 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит сама компаний, предполагал, что чистая прибыль Airbus в четвертом квартале составит 1,59 млрд евро, скорректированная EBIT — 2,27 млрд евро, выручка — 22,47 млрд евро.

Выручка в сегменте коммерческих самолетов увеличилась на 10%, до 16,26 млрд евро, в подразделении по выпуску вертолетов — на 6%, до 2,68 млрд евро. Доход компании в оборонно-космическом сегменте вырос на 19%, до 4,36 млрд евро.

По итогам всего 2023 года, чистая прибыль Airbus уменьшилась на 11%, до 3,79 млрд евро, скорректированная EBIT — увеличилась на 4%, до 5,84 млрд евро, выручка повысилась на 11%, до 65,45 млрд евро.

Согласно прогнозу Airbus, в 2024 году скорректированная EBIT составит 6,5-7 млрд евро.

Компания намерена выплатить дивиденды в размере 1,8 евро на акцию за 2023 год, как и годом ранее, а также специальные дивиденды в размере 1 евро на акцию.

Акции Airbus прибавляют в цене 0,2% на торгах в Париже в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 20,5%.