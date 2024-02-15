"Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток", — говорится в сообщении.

В свою очередь следственное управление СКР по Приморскому краю сообщило, что директору кафе предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В минувшие выходные в Дальнереченске более 20 человек обратились в больницу с симптомами отравления после посещения кафе. За несколько дней число пострадавших выросло до 62.

Предварительная причина отравления посетителей — наггетсы из мяса птицы и соус собственного приготовления, в которых при исследовании обнаружили сальмонеллу.

При проверке кафе специалисты также выявили многочисленные нарушения. Заведение приостановило работу.