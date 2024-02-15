«Количество прибытий иностранных туристов в последнем квартале 2023 года на 1,6% ниже показателей 2019 года, а количество ночей в отелях – всего на 0,6%. Это говорит об устойчивом спросе на поездки по всей Европе. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2024 году», — говорится в сообщении ЕТС.

Как отметили в комиссии, восстановление турсектора происходит за счет активных поездок внутри европейского региона и растущего числа туристов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Чаще всего в 2023 году путешествовали по Европе туристы из Германии, Франции и Нидерландов.

По данным комиссии, турпоток из Китая восстановился на треть от показателей допандемийного 2019 года. В 2024, как ожидается, он составит 61% от допандемийного показателя.

По словам президента ETC Мигеля Санса, высокий спрос на поездки в 2023 году стимулировал рост европейской экономики, и это поможет туркомпаниям оправиться от последствий пандемии коронавируса. На восстановление турпоездок также будет оказывать влияние развитие и переход к устойчивому туризму.