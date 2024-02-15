"Тариф в сторону увеличения планируем, безусловно. Объясню почему — потому что с 2013 года тариф 11 лет не менялся. В прошлом году на 20% повышение было. Сравните наши тарифы с другими странами. Чтобы хорошие дороги были, нужно содержание", — сказал Карабаев журналистам в кулуарах сената.

Он добавил, что сейчас необходимо посчитать всю необходимую для обслуживания дорог сумму и уже потом обсудить предложение с обществом.

"Наши специалисты должны просчитать, исходя из того, сколько денег потребуется, чтобы обслуживать дороги, дополнительно купить 1100 единиц техники. Разумеется, все это сразу на платность не можем уложить. Когда будет известно? — Это будет НПА (портал открытых нормативно-правовых актов — ИФ-К), с обществом будем все обсуждать. Обсуждение планируем, начиная с марта", — уточнил министр.

Тарифы на проезд по платным дорогам были увеличены на 20 % с 3 октября 2023 года. Как сообщал министр транспорта Марат Карабаев, платными на тот момент были 2,3 тыс. км дорог с 4-полосным движением — на участке от Хоргоса до Алматы, дороги Западная Европа — Западный Китай, Астана — Щучинск, Астана — Павлодар и Астана — Караганда.