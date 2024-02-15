"За последние годы в Ленинградской области была создана единая сеть объектов инфраструктуры пассажирского сообщения. Маршрут по историческому пути "Из варяг в греки" по реке Волхов задействует четыре причала: Старая Ладога, Кириши, Грузино и финальный — напротив Новгородского кремля", — приводит пресс-служба слова председателя комитета Михаила Присяжнюка.

Длина нового причала в Великом Новгороде — 71 м. По информации пресс-службы, он способен выдержать полное погружение в воду при ее подъеме и ледоход любого масштаба. Для строительства использовано более 120 т металла, 120 куб. м бетона. Конструкция причала заглублена на 10 м в грунт реки. Максимальное расчетное судно при проектировании и строительстве — проект Q065 (трехпалубный теплоход "Сергей Есенин").

"Завершение строительства причала в Великом Новгороде позволит полностью восстановить для туристов часть пути "Из варяг в греки" по Неве и реке Волхов. Новое круизное направление увеличит поток туристов в оба региона и будет способствовать развитию пассажирского сообщения", — отмечает пресс-служба.

В 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии и строительстве причалов между властями Ленинградской, Новгородской областей и Карелией.

Куратором проекта выступил комитет по транспорту Ленинградской области, инвестор — ООО "Конт". Компания создала причалы у моста Александра Невского в Петербурге, в Старой Ладоге, Невской Дубровке, Свирьстрое, Киришах, на острове Ореховый, а также причал у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда". В направлении Великого Новгорода возведен пассажирский причал в деревне Грузино.

Путь "Из варяг в греки" — водный путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Один из водных путей экспансии варягов из района проживания (побережье Балтийского моря) на юг — в Юго-Восточную Европу и Малую Азию в начале X — середине XIII века н. э. Этим же путем пользовались русские купцы для торговли с Константинополем и Скандинавией.