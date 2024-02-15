"Абсолютным ответом на этот вопрос было (во время проведения роуд шоу — ИФ-К), что будет постоянство и стабильность как в компании, так и в управлении, так и в совете директоров. Отвечаю и сейчас вам: нет, не предусматривается и не предвидится никаких радикальных изменений ни в составе управления, ни в составе команды компании", — сказал Фостер на пресс-конференции в четверг в Астане.

Напомним, на минувшей неделе состоялось IPO национального казахстанского авиаперевозчика Air Astana, по итогам которого доля госфонда "Самрук-Казына" сократилась с 51% до 41%, доля BAE Systems с 49% до 15,3%. Внутреннее предложение компании составило 7 млн 533 тыс. 109 ГДР, проданных BAE, и 60 млн 393 тыс. 877 акций, проданных компанией и "Самрук-Казына", а также глобальное предложение 14 млн 187 тыс. 643 ГДР, проданных BAE.