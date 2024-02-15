"Общее количество бронирований на курорте "Красная Поляна" в феврале выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%", — говорится в сообщении.

Показатель, как правило, зависит от погодных условий: зима в этом году более снежная, что гарантирует насыщенный горнолыжный отдых.

"Праздничные дни всегда популярны у туристов вне зависимости от сезона и погодных условий. С ноября наблюдается увеличение глубины бронирований. Связано это с динамическим ценообразованием, которое позволяет спланировать отдых по довольно комфортной цене", — отмечается в сообщении.

"Есть прирост бронирований и на 23-25 февраля. Он составляет порядка 15%. Праздничные выходные в феврале можно смело назвать вторыми новогодними каникулами, когда отели курорта загружены более чем на 80%. Примерно такая же картина с бронированиями и на мартовский уикенд с 8 по 10 число. Плюс 13% по сравнению с 2023 годом", — цитирует пресс-служба директора по продажам курорта "Красная Поляна" Анастасию Молочкову.