"Эффективный механизм ИБК и СКК (специальных казначейский кредитов — ИФ) позволяет нам создавать инфраструктуру для реализации новых социально значимых проектов. На период 2022-2025 годов Северной Осетии (...) предусмотрено 1,4 млрд рублей для создания инфраструктуры пяти проектов. А на 2023-2024 годы регион получил 2,5 млрд рублей по механизму СКК, который является продолжением программы ИБК", — сказал Джанаев.

По его словам, средства предназначены на завершение реконструкции республиканского стадиона "Спартак" и модернизацию водопроводных сетей Дигоры.

"Также субъект получил 400 млн рублей на приобретение общественного автотранспорта, в том числе для Владикавказа", — подчеркнул Джанаев.

В Северной Осетии с применением механизма ИБК создается туристическая инфраструктура комплекса "Аква-Сити", многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар", инженерно-коммунальная инфраструктура комплекса жилой коммерческой застройки, в том числе гостиничной, во Владикавказе, жилых кварталов в северо-западной и юго-западной частях города.

Также предусмотрена инженерно-коммунальная инфраструктура и автомобильные дороги во Владикавказе, строительство детского сада на 120 мест.

Кроме того, в марте в рамках специального казначейского кредита Северная Осетия получит 10 автобусов СИМАЗ, еще 21 автобус этой же марки отправится во Владикавказ.