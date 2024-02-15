По его словам, средства предназначены на завершение реконструкции республиканского стадиона "Спартак" и модернизацию водопроводных сетей Дигоры.
"Также субъект получил 400 млн рублей на приобретение общественного автотранспорта, в том числе для Владикавказа", — подчеркнул Джанаев.
В Северной Осетии с применением механизма ИБК создается туристическая инфраструктура комплекса "Аква-Сити", многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Кахтисар", инженерно-коммунальная инфраструктура комплекса жилой коммерческой застройки, в том числе гостиничной, во Владикавказе, жилых кварталов в северо-западной и юго-западной частях города.
Также предусмотрена инженерно-коммунальная инфраструктура и автомобильные дороги во Владикавказе, строительство детского сада на 120 мест.
Кроме того, в марте в рамках специального казначейского кредита Северная Осетия получит 10 автобусов СИМАЗ, еще 21 автобус этой же марки отправится во Владикавказ.