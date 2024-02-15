"Накануне Дня защитника Отечества, а также 23 февраля и последующие выходные компания совместно с Московской железной дорогой скорректирует движение поездов. Это поможет пассажирам выбрать оптимальное время отправления. Изменится расписание и в праздничные дни марта", — говорится в сообщении.

Так, 22 февраля и 7 марта поезда московского транспортного узла будут следовать расписанием пятницы, 23, 24 февраля и 8, 9 марта — расписанием субботы, 25 февраля и 10 марта — расписанием воскресенья, а 26 февраля и 11 марта поезда будут следовать расписанием понедельника.

Кроме того, на пригородных направлениях в праздничные дни появятся дополнительные поезда.

В графике движения некоторых электропоездов сделаны дополнительные точечные корректировки.