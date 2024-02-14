"МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Самарканде в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", — отмечается в документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.