"МИДу России установить штатную численность работников Генерального консульства Российской Федерации в г. Самарканде в пределах установленной численности работников загранучреждений МИДа России и утвердить его штатное расписание", — отмечается в документе, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.
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Россия учреждает Генконсульство в Самарканде
МОСКВА. 14 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — Россия откроет Генеральное консульство в Самарканде (Республика Узбекистан), соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.