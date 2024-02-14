Реализацию проекта среду обсудили заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства республики Борис Джанаев.

"На сегодняшний день завершена реконструкция автодорожного тоннеля на дороге к рекреационному комплексу, построены водозаборные сооружения. Предусмотрены работы по строительству опор для первой очереди канатных дорог, созданию открытой плоскостной парковки, многофункционального центра, гаража ратраков, системы искусственного оснежения. Продолжается проектирование хостела на 600 мест, общежития на 400, парковки на 700", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке – вопросы строительства и ввода в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры комплекса "Мамисон", высоковольтных линий электропередачи и подстанции.

"Работа по созданию курорта активно идет. Важно, чтобы все возникающие вопросы и дальше оперативно решались путем межведомственного взаимодействия и при содействии Минэкономразвития страны", – сказал Джанаев.

Как сообщалось, "Мамисон" примет первых туристов зимой следующего года.

В апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В его рамках будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1,77 тыс. м соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".