"Мы рассматриваем Азиатско-Тихоокеанский регион как очень перспективный. Наша цель — открыть семь авиакомпаний в разных странах Азии к 2024 году. Бразилия — еще одно направление, где мы хотим видеть предприятия нашей группы", — цитируется в сообщении глава Avia Solutions Group Йонас Янукенас.

Это, по его словам, очередной шаг в расширении деятельности группы на рынках с сезонностью, противоположной европейской.

По информации главы Avion Express (материнская компания будущего авиаперевозчика) Дарюса Кайокаса, в Бразилии ежегодно обслуживается самолетами более 100 млн пассажиров, поэтому компания выходит на рынок с расчетом стать сильным игроком и увеличить свои мощности в несколько раз за несколько лет.

"Мы планируем начать деятельность в Бразилии с 5-10 самолетами, но поставили перед собой цель расширить наш парк до 25 самолетов к 2028 году", — приводятся слова Кайокаса в пресс-релизе.

В прошлом году Avia Solutions Group открыла две авиакомпании в Азии — BBN Airlines Thailand и BBN Airlines Indonesia. В планах группы создать или приобрести еще семь авиакомпаний в этом году в Таиланде, на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Австралии, Бразилии и Турции.

Avia Solutions Group контролируется предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предоставляет интегрированные авиационные услуги ACMI — по аренде самолетов, экипажей, техобслуживанию и страхованию.