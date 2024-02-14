Как следует из документа, который есть в распоряжении «Интерфакса», финансирование, в частности, может быть направлено на разработку проектной документации, строительство марин, на работы по дноуглублению, а также на создание припортовой инфраструктуры, в том числе подъездных дорог.

«Конкурсный отбор проектов, на реализацию которых будет предоставлено субсидирование, проведет Минстрой. Это же министерство определит размер господдержки», — говорится в документе.

В нем уточняется, что марина или яхтенный порт представляет собой многофункциональный комплекс, включающий защищенную от неблагоприятных погодных условий акваторию с причалами и береговой территорией, а также гостиницы, заправочные комплексы, магазины и другие объекты. Также в состав марины входят здания сервисной и ремонтной базы.

Создание сети портов – одна из задач концепции развития яхтенного туризма на период до 2030, которая была утверждена правительством в октябре 2021 года.