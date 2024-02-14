"Сам памятник будет уникальной для Архангельска формы — в виде двусторонней стелы с барельефами. На одной стороне Яков Иванович будет представлен как фотограф, запечатлевший Архангельск конца ХIХ — начала ХХ века. На другой — как градоначальник, который смог значительно улучшить благоустройство города, построил несколько школ, амбулаторию, проложил водопровод, инициировал строительство электростанции", — написал Морев на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, монумент планируют установить в этом году в честь 440-летия столицы Поморья в новом сквере на перекрестке проспекта Советских Космонавтов и улицы Поморской. Яков Иванович Лейцингер (1855-1914) был главой Архангельска в 1903-1914 годах.