Согласно действующему законодательству, туроператор обязан вносить в «Электронную путевку» информацию о проданном турпродукте не позднее 15 числа следующего за продажей месяца и не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг.

«Проблема возникает в случае приобретения туристом «горящей путевки», реализация которой может начаться буквально в ближайшие часы/дни. Предлагается устранить возникший правовой пробел и законодательно закрепить за туроператором обязанность вносить сведения в систему не позднее момента начала оказания услуг по туру и не позднее 72 часов с момента поступления к нему данных о заключении соответствующего договора турагентом, если тур приобретался через турагентство», — рассказал глава комитета Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроект подготовлен к рассмотрению Госдумой в первом чтении.

С 15 ноября для туроператоров и турагентов стала обязательной передача данных обо всех параметрах каждого организованного тура за рубеж в государственную информационную систему электронных путевок. Туроператоры по внутреннему туризму должны будут начать передавать данные обо всех реализованных турах в систему с 1 сентября 2024 года.