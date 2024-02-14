Артефакт откопал житель поселка Голубево, который заготавливал торф. Он нашел описание аналогичных находок в интернете и связался с музеем, которому и передал ценный предмет.

Заместитель директора музея Анатолий Валуев пояснил, что такие каменные топоры-молоты появились на этой территории в конце эпохи камня — позднем неолите (IV-III тыс. до. н.э.). Они также широко использовались и в более позднее время — в эпоху бронзы, которая стоила очень дорого по сравнению с камнем. Топоры использовались и как боевое оружие, и как средство для охоты.

"На археологической карте Калининградской области будет поставлена ещё одна точка, где была сделана находка этого исторического периода", — подчеркнул Валуев.

После оформления артефакта в музейный фонд он дополнит экспозицию музея.