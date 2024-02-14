"Сегодня на внеочередном заседании Думы курорта депутаты единогласно избрали нового градоначальника. Им стал 47-летний Владимир Крутников. Отметим, что последний месяц он временно исполнял полномочия главы Ессентуков. К обязанностям главы Владимир Крутников приступит с 16 февраля", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на должность руководителя муниципалитета комиссия рассматривала кроме Крутникова кандидатуры Георгия Сидорова и Олега Бельчикова.

Ранее сообщалось, что в начале января 2024 года Дума Ессентуков внеочередном заседании приняла решение о досрочной отставке Александра Некристова с поста главы курорта. Отмечалось, что Некристов подал в отставку по собственному желанию. Тогда временным исполняющим полномочия главы города стал первый заместитель главы Владимир Крутников.

Владимир Крутников родился 5 сентября 1976 года, в Невинномысске Ставропольского края. Окончил "Невинномысский институт экономики, управления и права" и с отличием "Волгоградский ГАУ" по специальности менеджмент. С 1994-1996 проходил службу в ВС РФ, ветеран боевых действий, награждён медалью "За ратную доблесть", "Ветеран ВДВ".

В 2009 году работал помощником главы города Невинномысска, в 2012 — помощником вице-губернатора председателя Правительства Волгоградской области, с 2013 работал в Кабардино-Балкарии заместителем руководителя Минэка.

С 2015 работал в нескольких муниципалитетах Ставрополья на руководящих должностях.

Ессентуки — курорт федерального значения, административный центр особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды (КМВ) и место размещения администрации КМВ.