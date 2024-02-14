На внутренних рейсах количество пассажиров выросло на 9,6% и составило 273,654 тыс. человек. Международными рейсами в январе перевезен 2941 пассажир, что на 22,9% меньше по сравнению с показателями января 2023 года.

В зимние месяцы из Калининграда действуют 20 направлений полетов. Основные — в Москву и Санкт-Петербург. По региональным направлениям осуществляются рейсы в Казань, Пермь, Екатеринбург, Самару, Нижний Новгород, Иваново, Петрозаводск, Череповец, Псков, Минеральные Воды, Оренбург, Архангельск, Мурманск, Челябинск. Международные рейсы выполняются в Минск. "Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.