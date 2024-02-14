Так, на марках появились изображения ансамблей Рождественского собора и Архиерейского дома, Дома Москвиной, ансамблей Ризоположенского и Спасо-Евфимиева монастырей.

Отмечается, что марки выпущены "Почтой России" тиражом 18 тыс. экземпляров.

В честь памятной даты также вышли специальный художественный штемпель и конверт первого дня, говорится в сообщении.

1000-летие Суздаля отмечается в 2024 году. В городе собрано большое количество памятников культовой и гражданской архитектуры XIII — XIX веков.

На площади 9 кв. км исторической части города находится 305 памятников архитектуры истории и культуры, среди которых пять монастырских ансамблей, 30 церквей, 14 колоколен, десятки великолепных образцов гражданской застройки. Из них 79 — это памятники федерального значения, 167 — регионального значения, 63 — выявленные объекты, четыре ансамбля памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее со ссылкой на губернатора Владимирской области Александра Авдеева сообщалось, что на подготовку Суздаля к юбилейной дате было заложено 1,9 млрд рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Указанные средства направят, в том числе, на инфраструктуру, дороги и благоустройство, создание новых пространств и ремонт исторических зданий.