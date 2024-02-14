"Планируется открытие парковой зоны на земельном участке, прилегающем к территории объекта культурного наследия "Разорванное кольцо". То есть рядом с монументом у нас в этом году появится благоустроенная парковая зона, которая сделает посещение данного памятника, наверное, самого важного памятника на Дороге жизни, еще более комфортным и удобным, — сказал Иринчеев.

"Разорванное кольцо" — мемориал, расположенный на берегу Ладожского озера. Скульптура была открыта 29 октября 1966 года рядом с ледовой "Дорогой жизни", служившей во время блокады Ленинграда единственной дорожной артерией города с остальной страной.

В 2024 году отмечается 80-лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.