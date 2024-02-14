"Все события этого года посвящены 80-летию окончания битвы за Ленинград и 80-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Во всех отделениях музея планируется расширение и улучшение музейных экспозиций. В особенности в Коккорево, в музее "Штаб Дороги жизни", куда планируется приобрести и принять в дар достаточно большое количество экспонатов. Сейчас у нас ведется очень обширная архивная работа", — сказал Иринчеев.

По его словам, планируется новое здание для музея "Невский пятачок" в Невской Дубровке.

"На данный момент музей находится в помещении, которое арендуется у муниципалитета. Музей нуждается в обновлении, в гораздо больших экспозиционных площадях. В этом году идет проектирование самого здания, разрабатывается научная концепция музея", — сообщил представитель музея.

Он отметил, что во флагманском музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" тоже идет проектирование нового здания, где можно будет проводить торжественные мероприятия.

Кроме того, в поселке Вознесение Подпорожского района Ленинградской области в июне будет открыт новый музей на месте финской крепости в скалах на берегу реки Свирь.

"Вознесение находится на двух берегах Свири. На северном берегу реки финская армия строила оборонительный комплекс, встроенный в скалы. Это несколько бункеров с особой архитектурой. Наблюдательный пункт корректировки артиллерийского огня располагается просто в скале, который получил название "Глаз росомахи". Музейный комплекс так и будет называться. Он будет посвящен оккупации и освобождению Ленинградской области от финских захватчиков", — сказал Иринчеев.

Он сообщил, что все сооружения были очищены от мусора, в настоящий момент завершается строительство павильона-музея.

Кроме того, в Военном музее Карельского перешейка в Выборге планируется открытие экспозиции, посвященной войне против Финляндии с 1941 по 1944 год.

Также Иринчеев сообщил о найденном блокадном дневнике, в которой вели записи служащие ледового участка военно-автомобильной дороги ленинградского фронта, которую обслуживал 64-й дорожно-эксплуатационный полк. Записи дневника велись со дня организации "Дороги жизни" до февраля 1942 года.