"27 февраля в музее-заповеднике "Царское село" в Александровском дворце пройдет научно-историческая конференция "История создания Императорского русского военно-исторического общества", которое было организовано в 1907 году. Тогда был утвержден знак общества, который был преподнесен императору Николаю II", — сказал Клочков.

"Первым владельцем (знака — ИФ) стал Николай II, который принял совет Императорского русского военно-исторического общества у себя в резиденции в Александровском дворце. Символично, что мы эту конференцию также проводим в исторических местах", — уточнил представитель музея.

По его словам, организаторы с трудом собрали историков, обладающих знаниями об обществе.

Кроме того, музей подготовил мероприятия, посвященные 110-летию начала Первой мировой войны.

"1 августа по новому стилю Россия вступила в войну, которая повлияла на дальнейшее наше государственное устройство и перекроила все карты мира того времени. Мы это событие отмечаем тем, что в начале августа открываем выставку под названием "Авиация России в Великой войне". Здесь мы покажем много интересных материалов, экспонатов, связанных с авиацией: как она использовалась, кто в ней служил, какие были герои того времени", — сообщил Клочков.

Он пояснил, что в августе будет отмечаться юбилей создания единственного в России музея, посвященного Первой мировой войне. Музей находится в Ратной палате и называется "Россия в Великой войне".

"У нас также будет ряд мероприятий, посвященных этому событию. Пройдет большой фестиваль рядом с Ратной палатой "Великая война 1914 год". Планируются реконструкции, интерактивные площадки и мероприятия для детей", — сказал представитель музея.

Исполнительный директор регионального отделения РВИО в Ленинградской области Владимир Казаков в свою очередь сообщил, что военно-историческое общество Ленинградской области ждет серия важных событий в 2024 году. "Главное событие года — 80-летие со дня окончания Ленинградской битвы, которое состоится 9 августа 2024 года. Ежегодно мы отмечаем эту дату различными мероприятиями. Пытаемся внести некую традицию празднования этого дня, чтобы он занял свое место в череде событий, посвященных Великой Отечественной войне", — отметил Казаков.

По его словам, региональным отделением планируется провести памятный молодежный военно-исторический поход по местам Ленинградской битвы, а у памятника Рубежный камень на Невском Пятачке будет выставлена редкая военная техника. Кроме того, в текущем году исполняется 190 лет с момента создания и первого испытания первой подводной лодки инженера Карла Шильдера, которое происходило на Неве в присутствии императора Николая I в августе 1834 года. "Лодка в акватории Невы из подводного состояния выстрелами ракет поразила цели. Мы установили точное место, где происходили эти первые испытания", — уточнил Казаков.

На месте испытаний в Кировском районе Ленинградской области будет установлен памятник императорской подводной лодке.

"В этом году мы будем отмечать 100-летие первого советского гусеничного трактора "Коммунар". Трактор стал частью экономики: выехал на поля, занимался строительством дорог, городов. История его продолжалась вплоть до Великой Отечественной войны. В годы войны он был армейским тягачом и выполнял абсолютно военную функцию", — уточнил Казаков.

Он отметил, что Музею битвы за Ленинград удалось найти единственный экземпляр этого трактора. Он был обнаружен на острове Вайгач в Карском море, где транспорт находился с 30-х годов. Также с "Коммунаром" предлагается выставить еще два редких советских трактора "Сталинец".

По словам Казакова, также важным событием в текущем году будет 300-летие перенесения мощей Александра Невского в Александро-Невскую лавру.