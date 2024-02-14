"Дорожно-транспортное происшествие случилось на 8-м км косы. Водитель легковой "Мазды" врезался в самца лося, который, как утверждает владелец автомашины, внезапно выбежал на дорогу. В результате столкновения дикое животное умерло. Пассажиры в машине получили незначительные травмы, а сам автомобиль подлежит серьезному ремонту", — сказал Калина.

По его словам, беспечность водителя, который, по всей видимости, не соблюдал скоростной режим, обойдется ему дорого. За погибшего лося он будет оштрафован на 80 тыс. рублей. Ремонт машины также обойдется недешево.

"Примечательно, что на всей территории Куршской косы, где обитает довольно много диких животных, скорость движения ограничена 60-ю км в час. Но водители нередко на прямых участках дороги заметно превышают скорость и потому не успевают среагировать на животных, выбегающих на дорогу. При этом видимость сегодня была хорошей, дождя не было", — отметил собеседник агентства.

По его словам, на Куршской косе уже пару лет не сбивали лосей. Но на территории Зеленоградского района, в который входит территория нацпарка, за последние пять месяцев под колесами машин уже погибли два лося. Есть вероятность, что ими были обитатели косы.

"Согласно данным учёта животных по состоянию на 2023 год, наиболее вероятная численность обитающих на территории нацпарка лосей составляет примерно 14 особей. Одна из лосиных семей в течение длительного времени проживает в окрестностях Королевского бора, о чем информирует щит, установленный на 6,6 км дороги. А ДТП произошло как раз в этом районе. Вскоре нам станет понятно, разрушилась эта семья или нет", — заключил Калина.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и др.).