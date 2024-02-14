«Аэротель» расположен в 500 метрах от аэропорта, в нем 299 номеров. Комплекс находился в управлении ZONT Hotel Group более 10 лет», — говорится в сообщении.

Как рассказал гендиректор и совладелец ZONT Hotel Group Николай Филатов, отель стал первой управляемой по модели «аренда» гостиницей в России.

«Модель предполагает постоянную работу команды профессиональных отельеров для поддержки состояния здания отеля, а также генерации постоянного дохода от приема постояльцев. В конце 2023 года, после оценки эффективности работы всех наших служб в рамках арендованных отелей, мы приняли решение о стратегическом расширении портфолио, и первый арендованный нами отель стал первым нашим собственным отелем», — сообщил он.

По словам Филатова, в 2024 году ZONT Hotel Group продолжит инвестиции в собственный капитал. Сейчас гостиничный оператор управляет 17-ю отелями.