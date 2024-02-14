"Четвёртый объект — каретный сарай — будет отреставрирован в июне этого года. Пятый объект — конный двор — будет отреставрирован к концу лета", — говорится в сообщении.

Владелец усадьбы Андрей Ковалёв в своем телеграм-канале уточнил, что по трём последним объектам усадьбы начинается проектирование. "Я думаю, что максимум через два года внешние фасады этих объектов уже будут готовы, а через три года закончим и интерьеры", — написал он.

В администрации добавили, что за последние годы отреставрированы три из восьми объектов усадьбы — это парадные въездные ворота, западный и восточный флигели у ворот.

Усадьба Гребнево — старинная усадьба, первые упоминания о которой встречаются в начале XIV века. Архитектурный ансамбль относится к XVIII веку. В настоящее время объект находится в собственности ООО "Усадьба Гребнево", учредителем которой является Андрей Ковалёв.