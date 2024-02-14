"Следователи следственного отдела по городу Дальнереченску СУ СК РФ по Приморскому краю по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержали директора кафе, в котором отравилось 60 человек", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувшие выходные в Дальнереченске более 20 человек обратились в больницу с симптомами отравления после посещения кафе. За несколько дней их число выросло до 62.

Предварительная причина отравления посетителей кафе — наггетсы из мяса птицы и соус собственного приготовления, в которых при исследовании обнаружили сальмонеллу.

При проверке самого кафе специалисты также выявили многочисленные нарушения.

Сейчас сотрудники Роспотребнадзора продолжают противоэпидемическое расследование, выясняют, у кого кафе закупало продукты. Заведение приостановило работу.