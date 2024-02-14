"Новые предметы военно-морской одежды драматург привез в музей лично. Они дополнят знаменитое собрание военно-морских фуражек Евгения Гришковца, переданное на хранение в Музей Мирового океана ранее", — говорится в пресс-релизе.

На этот раз драматург передал головные уборы, представляющие образцы морской формы Вьетнама, Мексики, Чили, Камбоджи, Мьянмы, Ливана. Интереснейшим экспонатом Гришковец назвал адмиральскую фуражку ВМС Аргентины. Ее владелец участвовал в боях с англичанами во время Фолклендской кампании 1982 года.

На вопрос о том, каким образом предметы коллекции попадают к нему, драматург пояснил, что смог "подключить" к формированию морского собрания многих друзей и знакомых. К примеру, фуражку из Вьетнама привез пилот авиакомпании, которая совершает туда рейсы, экземпляр из Чили доставили альпинисты, которые совершали горный поход в этой стране. Фуражку из Камбоджи драматург привез сам.

В настоящее время в этой коллекции насчитывается 46 предметов военно-морской формы. В ближайшее время фуражки будут представлены на выставке "Корабельная архитектура", которая откроется во Фридрихсбургских воротах Музея Мирового океана в конце февраля.

Гришковец уже давно шефствует над музеем, преподнося ему редкие и уникальные экспонаты.

Так несколько лет назад он предел в коллекцию бушлат матроса крейсера "Варяг", владелец которого матрос Илья Илюшечкин был участником исторического боя российского корабля на рейде Чемульпо и сохранил бушлат во время нахождения японском плену.