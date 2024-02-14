Сегодня в 14:01 Рейс Тбилиси-Барселона был возвращен в аэропорт из-за информации о заложенной бомбе

ТБИЛИСИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС — Авиарейс Тбилиси-Барселона был вынужден вернуться через несколько минут после взлета в Тбилисский международный аэропорт из-за полученной информацией о заложенной на борту бомбе, сообщает в среду администрация аэропорта.

"На основании полученной информации экипаж борта принял решение о возвращении в аэропорт. На объекте мобилизованы соответствующие службы", — сообщает администрация.

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