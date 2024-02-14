"Билетная программа игр началась у нас 20 декабря. Сегодня порядка 73% билетов реализовано из общей массы в 80 тыс. билетов. То есть в общем-то видим большой интерес к играм. Несмотря на то, что поначалу говорилось о том, что новый продукт, новые проекты, может быть, не будут интересованы по ряду видов спорта", — сказал Леонов журналистам на пресс-конференции.

Министр отметил, что на некоторые турниры, как, например, финалы по Dota 2 и "Мир Танков", а также "Битвы Роботов" билетов уже нет.

Также Леонов сообщил, что для зрителей на объектах будут организованы различные зоны активностей. Это интерактивные площадки с различными физическими и диджитал активностями, будут проводиться конкурсы и розыгрыши. Также у зрителей будет возможность сделать фото с косплеерами и аниматорами в тематических фотозонах.

Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Это инновационный турнир, включающий 21 дисциплину, который примет более 2 тыс. атлетов из разных стран. Все соревнования объединяют классический спорт и киберспорт/VR-/AR-технологии.

15 февраля в Казань прибудут первые участники "Игр Будущего". Спортсмены из Перу, Боливии, США, Канады, Мексики, Латвии, Эстонии, Аргентины, Бразилии, Ирана, Турции, Малайзии и Индонезии, прибудут в столицу Татарстана с целью участия в ближайших соревнованиях по хоккею и Dota 2.

Приезжих из-за рубежа планируется встретить в лучших татарских традициях, предложив национальные угощения и выступления творческих коллективов.