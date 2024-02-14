"Его участниками станут более 1,5 тыс. сольных исполнителей и творческих коллективов. Это более 11 тыс. человек из России, Китая, Монголии, Нигерии, Ганы, Зимбабве и Индонезии", — говорится в сообщении.

Фестиваль будет проходить по 18 февраля. Выступления участников пройдут в очном и онлайн-форматах.

"Vivat, талант!" объединяет и поддерживает одаренных детей и творческую молодежь со всего мира. С каждым годом фестиваль привлекает внимание большего количества талантливых ребят. В нем участвуют в качестве жюри известные деятели культуры и искусства России и других стран", — приводит пресс-служба слова министра культуры области Олеси Полуниной.

Жюри определит лучших в восьми номинациях: вокальное, инструментальное исполнительство, искусство воспитания, медиа, методическое творчество, хореография, театральное искусство, творческая лаборатория. Кроме конкурсной программы состоятся круглые столы и мастер-классы членов жюри.

Обладателей гран-при объявят на гала-концерте, который состоится в Иркутском национальном исследовательском техническом университете 18 февраля.

Байкальский международный ART-фестиваль-конкурс "Vivat, талант!" проводится по инициативе Иркутского областного колледжа культуры при поддержке министерства культуры РФ, министерств культуры и образования региона. В прошлом году фестиваль собрал 1,2 тыс. участников.