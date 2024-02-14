"На заседании градостроительного совета при главе города Сочи рассмотрены предложения по созданию туристического кластера в поселке Красная Поляна", — сказала член градостроительного совета.

Она отметила, что развитие туристических кластеров на курорте Сочи предусмотрено новым генеральным планом.

"Формирование туристического кластера предусматривает размещение объектов гостиничного назначения, а также сопутствующей инфраструктуры: образовательно-культурного центра, аквапарка, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух банных комплексов, корпусов хозяйственного обслуживания и общежития для персонала", — подчеркнула Клейменова.

По ее словам, в генеральном плане Сочи, утвержденном в декабре 2023 года, туризм рассматривается как перспективная составляющая обеспечения инновационного развития курорта, приоритетное направление создания новых точек роста, предлагающее широкий спектр видов туризма: от экологического и оздоровительного до спортивного.

"В градостроительном документе Сочи под учреждения санаторно-курортного и туристического комплекса предусмотрены территории общей площадью 576 гектаров. Это определяет вектор развития курорта как одного из крупнейших рекреационных центров России, с модернизацией средств размещения, созданием новых оздоровительных центров и дальнейшим развитием туристской инфраструктуры", — добавила архитектор.