"Полуторачасовая экскурсия будет начинаться с привокзальной площади, где гид расскажет об архитектурных и технологических решениях, примененных при строительстве главного здания вокзала в 1929 году. Оно построено в стиле кирпичного экспрессионизма с использованием железобетонных конструкционных элементов. Железобетонные элементы не видны снаружи, а само здание облицовано глазурованным лицевым кирпичом", — говорится в пресс-релизе.

Также туристы посетят центральный и кассовый залы, пройдут по подземному тоннелю, откуда поднимутся на платформу № 6. Гид расскажет об истории развития железных дорог региона, особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны и переселению советских граждан в Калининградскую область в послевоенные годы.

Разработку экскурсионной программы для одного из главных транспортных объектов региона приурочили к двум датам в истории Южного вокзала — 95-летию со дня постройки и 75-летию с момента ввода в эксплуатацию после Великой Отечественной войны. Сегодня вокзальный комплекс входит в число объектов культурного наследия регионального значения.

Южный вокзал в Калининграде стал частью проекта "Вокзалы России", который инициирован Дирекцией железнодорожных вокзалов в 2021 году, реализуется в 30 городах страны. За все время участниками познавательных мероприятий стали более 42 тыс. человек.