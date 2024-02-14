Также туристы посетят центральный и кассовый залы, пройдут по подземному тоннелю, откуда поднимутся на платформу № 6. Гид расскажет об истории развития железных дорог региона, особое внимание будет уделено периоду Великой Отечественной войны и переселению советских граждан в Калининградскую область в послевоенные годы.
Разработку экскурсионной программы для одного из главных транспортных объектов региона приурочили к двум датам в истории Южного вокзала — 95-летию со дня постройки и 75-летию с момента ввода в эксплуатацию после Великой Отечественной войны. Сегодня вокзальный комплекс входит в число объектов культурного наследия регионального значения.
Южный вокзал в Калининграде стал частью проекта "Вокзалы России", который инициирован Дирекцией железнодорожных вокзалов в 2021 году, реализуется в 30 городах страны. За все время участниками познавательных мероприятий стали более 42 тыс. человек.