Так, остаются закрытыми для движения всех видов транспорта участки дорог, ведущих в Казахстан и Новосибирскую область. В течение дня в зависимости от погодных условий к ним добавляются все новые участки внутрикраевых автотрасс.

По информации Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, в среду в регионе наблюдается сильный ветер и метель. На опасных участках организована работа оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях, предпринимаются все меры для недопущения серьезных последствий непогоды.