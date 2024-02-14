Только в этот день в "Фонде искусств" будут представлены порядка 40 подлинных предметов из Государственного архива, музеев, библиотечного фонда Тульской области, Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского о жизни и творчестве композитора.

Здесь же пройдет специальная программа "По страницам Всероссийского конкурса им. А.С.Даргомыжского". Раз в два года в Тульском колледже искусств имени А.С. Даргомыжского проводится традиционный Всероссийский конкурс молодых вокалистов и музыковедов имени. Цель конкурса — популяризация классической музыки, сохранение традиций.

Эстрадный хор Тульского колледжа искусств "Дархор" исполнит духовную музыку, лирические песни советских лет, музыку из кинофильмов.

Концертная программа "Даргомыжский и его эпоха" посвящена творческому наследию А.С.Даргомыжского и его влиянию на развитие русской композиторской школы. В ней прозвучат произведения Даргомыжского, его современников и последователей — участников творческого содружества композиторов "Могучая кучка".

Далее артисты Тульского областного театра юного зрителя прочитают отрывки из произведений А.С.Пушкина "Русалка" и "Каменный гость", которые являются основой опер композитора.

Русский композитор Александр Сергеевич Даргомыжский родился 14 (2 по старому стилю) февраля 1813 года в селе Троицкое Белёвского уезда Тульской губернии. Творчество Даргомыжского оказало существенное влияние на развитие русского музыкального искусства XIX века, считается основоположником реалистического направления в русской музыке.

В настоящее время в Арсеньевском районе Тульской области установлен единственный в мире памятник Даргомыжскому работы скульптора Вячеслава Клыкова. Имя композитора носит Тульский колледж искусств.