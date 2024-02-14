"Берд-Юрт стал победителем конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований республики, выиграв финансирование от министерства финансов Ингушетии", — сказал сотрудник пресс-службы.

По информации собеседника агентства, на реализацию проекта планируется направить свыше 1,3 млн руб.

Средства будут потрачены на создание первое в селе парка с зоной для семейного отдыха площадью 1,5 тыс. кв. метров. Проектом предусмотрены прогулочные дорожки, скамейки и освещение.

Особое внимание будет уделено озеленению отведенной территории.

Сельское поселение Берд-Юрт появилось на карте Ингушетии в 1999 году. Населенный пункт расположен в красивом, живописном и экологически чистом месте. В поселении имеется порядка 400 земельных участков. На большинстве из них построено жилье, но заселено всего около 200 домовладений. Недавно здесь появились современный Дом культуры, спортивная площадка для игры в футбол. В этом году запланировано открытие новой школы на 250 мест.