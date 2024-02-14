"С октября этого года "Белавиа" начнет вести собственный "черный список" авиадебоширов, которым компания вправе отказать в продаже билета на самолёт. Данное положение закреплено в обновленном Воздушном кодексе Белоруссии", — говорится в сообщении.

Закон "Об изменении Воздушного кодекса РБ" вступает в силу через 9 месяцев после официального опубликования. Таким образом, с октября национальный перевозчик получит право формировать такие списки.

"Пассажиры, попавшие в реестр, могут воспользоваться услугами авиакомпании только в определенных ситуациях, например, при возвращении в страну из-за границы, если нет других вариантов транспортного сообщения, или если перелет связан с получением медицинской помощи или похоронами близкого человека. Все эти случаи должны быть подтверждены документами", — пояснил заместитель начальника управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Департамента по авиации Андрей Бондарев.

Пассажир исключается из реестра только после снятия судимости и исключения из единого государственного банка данных о правонарушениях. До этого срока он не сможет приобрести билет на самолет. Для того, чтобы выйти из "черного списка", пассажир должен предоставить в авиакомпанию выписку из базы данных о правонарушениях, что его там больше нет.