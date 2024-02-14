"XVII международный фестиваль искусств Юрия Башмета пройдет в Сочи на четырех концертных площадках — в Зимнем театре, Зале органной и камерной музыки, в здании Морвокзала и в культурном центре "Амфитеатр" на курорте Красная Поляна, — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по традиции на фестивале будут представлены лучшие произведения академической, джазовой, этнической музыки, балет, драматические спектакли, выставки, детские программы.

Старт мероприятию даст вечер романсов и русских народных песен в исполнении оперного певца Ильдара Абдразакова. Откроется фестиваль гала-концертом 16 февраля. Здесь выступят немецкая оперная певица Симона Кермес, пианист Денис Мацуев, Юрий Башмет встанет за дирижерский пульт двух коллективов — "Солистов Москвы" и Всероссийского симфонического юношеского оркестра. Также на сцену выйдут исполнители из Китая. В программе концерта — ретроспектива лучших образцов академической музыки. В том числе и мировая премьера современного композитора Валерия Воронова — пьеса для китайского инструмента и симфонического оркестра "Луна в зените".

"В течение двух недель сочинцам и гостям курорта будет предложено посетить минимум два концерта в день, а также поучаствовать в просветительских и образовательных проектах", — сказали в пресс-службе.

В Зале камерной и органной музыки впервые совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки пройдет марафон романистических сонат, состоятся Третий органный марафон, камерные концерты, турнир поэтов и ежегодный Международный конкурс молодых композиторов, посвященный Альфреду Шнитке и Святославу Рихтеру.

23 февраля в этом зале пройдут сразу три мероприятия в рамках детского дня: кукольный спектакль "Легенда о добром сердце", концерт "Музыка детям" и "Рассказы о животных" Павла Любимцева. Также в Зале камерной и органной музыки состоятся отчетные гала-концерты департаментов Международной музыкальной академии.

"Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи — уникальное событие в сфере классической музыки и академического искусства. За годы своего существования фестиваль взрастил свою публику, которой артисты ежегодно преподносят сюрпризы в виде премьер. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского оказываем всяческую поддержку в организации мероприятий фестиваля. Одним из важных событий для профессиональной среды станет ежегодная Международная конференция директоров учреждений культуры, которая проходит в рамках фестиваля. Это возможность получить ценный опыт и презентовать собственные наработки", — цитирует пресс-служба начальника управления культуры администрации Сочи Марианну Устинову.