"Постепенно в местах массового притяжения туристов устанавливаем таблички с аудиогидом. До конца недели подрядчик обещает завершить работу. Для того, чтобы прослушать или посмотреть интересную информацию об объекте, достаточно отсканировать QR-код, полученная ссылка выведет в специальный раздел нашего сайта", — написала Дятлова.

По ее словам, пока что звуковое сопровождение прогулки действует лишь на территории "тур-кода" по 45 адресам. Это прилегающие к острову Канта улицы и сам остров. Именно в этом районе сосредоточено сразу несколько популярных исторических объектов и музеев.

Глава администрации отметила, что прошлом году Калининград стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города, который проходил по линии нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На целевые деньги по этому нацпроекту аудиогид и создан.

"Надеюсь, что калининградские экскурсоводы выдержат конкуренцию с бесплатным аудиогидом, который будет лишь дополнять их увлекательные рассказы о Калининграде", — заключила Дятлова.

Ранее сообщалось, что БФУ имени Канта разработал туристический маршрут "Мир Иммануила Канта", Музей Мирового океана создал маршрут "Тропа Канта", которые будут обозначены таблицами с QR-кодом.