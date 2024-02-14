"Новый международный выставочный проект представит современные изделия четырех всемирно известных промыслов России: Федоскино, Палех, Холуй и Мстера. А также перьевые ручки, выполненные в технике миниатюрной живописи", — говорится в сообщении.

Экспозиция призвана наглядно продемонстрировать актуальность и востребованность традиционной лаковой миниатюры не только на территории России, но и за рубежом, подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что на выставке представят более 150 работ. Центральным экспонатом проекта станет панно "Марсианский полдень", где фантастический сюжет сочетается с иконописным каноном.

Выставка продлится до 19 мая 2024 года.