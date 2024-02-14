Полеты будут выполняться на воздушных судах CRJ-200 два раза в неделю — по четвергам и субботам. Вылеты из Оренбурга по четвергам запланированы на 03:00, прибытие в Нижний Новгород — в 02:50 (по местному времени). Вылеты из Нижнего Новгорода — в 03:40, прибытие в Оренбург — в 07:20.

По субботам отправление из Оренбурга запланировано на 21:25, прибытие в Нижний Новгород — 21:00. Вылет из Нижнего Новгорода — в 22:00, прибытие в Оренбург — 01:40 в воскресенье.

В настоящее время авиакомпания "ЮВТ Аэро" выполняет полеты из Нижнего Новгорода в Казань, Астрахань, Томск, Пермь.

Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань".