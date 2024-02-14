"В ближайшее время планируются новые рейсы в Москву, Новый Уренгой и Сочи авиакомпании "ЮТэйр". С 16 апреля авиакомпания "Аэрофлот" планирует открыть регулярный рейс два раза в неделю на самолете Airbus A320 в Анталию (Турция)", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в марте планируется открытие рейса в Тегеран (Иран). Также ведутся переговоры с перевозчиком "Уральские авиалинии" о запуске рейсов в Египет и Анталию.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек. Аэропорт обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран.

С 2022 года ведутся работы по модернизации аэродромной инфраструктуры в Грозном, в том числе, строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, рулежных дорожек.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.